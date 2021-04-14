力邀企業共創台中美樂地，中市府舉辦媒合說明會。（台中市政府提供）

台中市政府建設局公私協力推動「台中美樂地計畫」，14日舉辦「共創台中美樂地企業媒合說明會」，說明今年度美樂地計畫目標，並邀請寶輝建設、寶成國際集團、廣三百貨、中台科技大學及霧峰區舊正社區發展協會等去年參加的企業分享經驗，鼓勵加入公園維護認養行列，打造樂齡、友善、親子同樂的公園綠地。

建設局長陳大田說，台中美樂地計畫透過改善老舊公園、提升公廁品質、提供兒童及身障人士無障礙環境，讓市民擁有更好的綠地遊憩品質；108年推動至去年底，已成功打造35處「陽光公廁」、建構109座「共融公園」、改善281處「兒童遊樂場安全設施」，使台中市人均綠地達到9.5平方，名列六都第二、也是全國第二。

陳大田指出，為長期且持續性維護管理公園綠地品質，建設局規劃多元參與美樂地計畫方案，包含指定用途義助、捐建改善、維護認養、物資捐贈、協助宣傳等，讓各參與團隊依自身專長與能量挹注資源。

陳大田說，感謝寶輝建設、廣三崇光國際開發、寶成國際集團、中台科技大學、台中市霧峰區舊正社區發展協會與市府合作投入心力；從公園、綠地、兒童遊樂場、人行道、地下道及高架橋下空間，都能看見認養單位的努力；期盼透過經驗分享，吸引更多優質企業團體加入，實踐市長盧秀燕「富市台中，新好建設」生活願景。

(中時 )