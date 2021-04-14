台灣即將在5年內進入超高齡化社會，屆時65歲以上人口，將佔總人口比例達20%，除了醫事從業人員需求將持續增長外，也將面臨勞動人口老化問題。中正大學與嘉義縣政府合作，未來將共同推動銀髮人才服務據點，打造友善高齡職場環境。而醫療人才培育方面，元培醫大則拋出向下紮根的議題，期盼能與高職合作，創設醫藥衛護科班。

據統計，台灣50至59歲中高齡者勞動參與率仍高於50%，到65歲以上的勞參率卻驟降不到10%，且與鄰近國家比較，台灣55至64歲的勞動參與率明顯少了其他國家的20%，65歲以上的高齡者勞動參與率更是只有南韓的1/4。

中正大學表示，未來雙方預計於民雄地區設置第1個銀髮人才服務據點，除了協助媒合廠商職缺，以及提供中高齡及高齡失業者輔導諮商，也舉辦就業講座、教育訓練課程等。

至於醫療人才銜接方面，1111人力銀行發言人黃若薇指出，根據調查資料顯示，每位醫事相關科系的畢業生，初入職場時，平均有5個工作機會可供選擇，顯示醫療產業發展蓬勃，隨著人力需求持續上揚，未來可能造成供不應求。

元培醫事科技大學林志城校長表示，新冠肺炎疫情讓大家看到醫護人員的責任以及醫護健康專業的重要性，目前各醫療院所及衛生單位，共有一萬兩千名元培畢業校友，為了向下紮根，培育更多醫事人才，元培醫事科大將今年訂為推廣醫藥衛護技職教育元年，同時也協助東方工商以衛護健康特色課程復招，未來希望能與各高職、專科合作，紮根醫事技職教育。

(中時新聞網)