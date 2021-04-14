台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌事故，造成49死悲劇，然自事故發生以來，行政院長蘇貞昌除了在5日現身受訪後，至今未見其接受媒體採訪；國民黨新北市議員葉元之14日在臉書發文，直指蘇貞昌神隱9天，只會派發言人羅秉成提油救火，「沒事做梗圖，有事不出面，有史以來最輕鬆的行政院長」。

葉元之指出，蘇貞昌持續神隱9天，在面對國人疑問時，一律派出發言人羅秉成說明，然而這防火牆卻做的不稱職，回答更是漏洞百出、玩數字遊戲，反倒會讓人覺得蘇貞昌心虛不敢面對，真是提油救火的豬隊友。

葉元之還提到，羅秉成曾說蘇貞昌非常關心台鐵服務品質，理由是蘇對於鐵路大型建設金額，核定總額超過2200億元；對此，葉元之痛批這理由簡直笑掉人家大牙。

首先，針對外界質疑蘇貞昌對台鐵改革不重視，且沒有改革決心，結果行政院的回應是「我有花錢所以我重視」，嚴然一副員外心態；再者，在羅秉成提到的2200億當中，僅桃園鐵路地下化工程就佔1047.9億元，其他則包括鐵路立體化、鐵路高架化、雙軌電氣化等工程，這些跟提升台鐵安全和改革組織文化有什麼關聯？

此外，葉元之談及先前外界質疑蘇貞昌沒有核定台鐵總體檢報告一事，痛批羅秉成也是大玩數字遊戲，說檢討報告中的144需改善事項，已完成109項，結果卻反被踢爆部分事項，未完成就解列，而台鐵應成立跨部會委員會，也根本沒成立。

葉元之進一步指出，花錢當然容易，但在較費心力的台鐵改革問題，蘇貞昌就不願花心力解決，還派發言人用數字遊戲欺瞞大眾，各種理由自圓其說，只是當數字被戳破後，卻只想推卸責任，不如自己趕快出來面對。

(中時新聞網)