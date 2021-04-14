李運慶、謝翔雅、安俊朋、呂雪鳳、夏靖庭、阿 龐（龐庸之）、亮 哲、吳婉君、林木森、林牧昕（這群人木星）14日出席舞台劇《用九柑仔店》記者會。阿龐6年前罹患淋巴癌，追蹤至今5年時間，目前已不太需要回診，亦可恢復保險身份，近期有開始看一些保險項目，坦言罹癌前很喜歡捐血，沒想到罹癌後「終身不能再捐血」，得知當下還難過打給經紀人，成了最大遺憾，也呼籲年輕人多捐血。

阿龐透露這幾年陸續演八點檔，身體狀況很ok，演舞台劇無大礙。雖過去他曾代言瘦身產品，但從今年過年至今胖12公斤，他透露當時有氧做比較多瘦身有成，但過年多在家追劇，大概四、五天才出一次門，在舞台劇中角色恰巧要坐輪椅，自虧超前部署「為戲增重12公斤」，擔心坐輪椅肚肉藏不住，現在恢復運動習慣，一個禮拜爬一次山，備妥體力排戲。

阿龐罹癌同時失戀，空窗至今6年，透露身邊朋友多已婚，的確很難有機會認識新朋友，雖然不急但也不排斥，也不限制年齡，並引用呂雪鳳稍早訪談說到「每個人都在等登台」，認為自己的緣分也是。一旁的木星沒聽完整，對阿龐說「你已經夢想成真啦（演舞台劇）」，被狂虧「認真聽別人訪問！」木星隨後滿懷歉意，笑說「我願意陪著阿龐哥一起減肥」，被問到理想型時，也順勢說「喜歡孝順、幽默會照顧人，順眼就好，你（阿龐）也算順眼」自己送作堆逗笑全場。

出身網紅「這群人」的木星，曾在劇場幕後工作7年，這次彷彿「回娘家」，但過往是燈暗上台，現在是燈亮上台，笑說很怕自己職業病上身「忍不住幫忙換景」，也坦言過往在幕後，常幻想上台的人是自己，如今也順利成真。至於排練舞台劇會暫停更新Youtube？她表示「以排練優先，時間會安排好」。

男女主角由李運慶、謝翔雅飾演，李運慶是二度演舞台劇、首度當男主角，壓力不小。他出道前認識大師李國修遺孀王月，輾轉認識導演黃毓棠、亮哲夫婦，後來演出王月監製電影《極光之愛》，盼這回演出延續屏風一脈。謝翔雅首度演舞台劇，劇中和呂雪鳳演感情不睦的母女檔，笑說若有甩巴掌戲也不怕，不過自己容易緊張，最近勤上表演課充實，盼擺脫以往形象。

阮光民原著漫畫《用九柑仔店》繼先前翻拍電視劇廣受好評，並獲金鐘獎肯定，這回由亮棠文創改編舞台劇，劇場版導演由戲劇大師李國修的入門弟子黃毓棠、邱逸峰聯手打造，9月10日起在台北、高雄、台中、臺南、嘉義巡演十場，即日起購買台北場享早鳥優惠75折起，OPENTIX及全台超商熱賣中，並與吳寶春麵包店異業合作，從漫畫、電視劇到舞台劇的跨域呈現，擴大台灣原創IP的軟實力。更多資訊請上「亮棠文創」粉絲專頁查詢。

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