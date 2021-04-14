受到疫情影響，睽違2年的媽祖遶境今年重啟，其中最受矚目的，莫過於台中大甲鎮瀾宮、苗栗通宵白沙屯拱天宮兩尊媽祖，有望於今晚面對面，展開「雙媽會」，而過往100多年來，遶境中雙媽會面也僅出現過3次。

白沙屯拱天宮媽祖今天(14日)下午2點從北斗起駕，往北港徒步進香，約在下午4點45分左右進入西螺鎮，不僅現場民眾熱烈歡迎，就連線上觀看直播的網友也興奮不已，至今已超過3萬人留言。

而大甲鎮瀾宮媽祖今天也來到西螺，稍早時刻經過了西螺果菜市場，繼續往北行，預計晚間8點駐駕於西螺福興宮。

由於兩尊媽祖恰巧都在西螺，目前相距已在「直線3公里」內，市區瞬間變得極為熱鬧，馬路上更是水洩不通，數萬名香客們也開始期待雙媽會畫面。過去100多年，遶境雙媽會面更是僅有3次紀錄，分別是2004年沙鹿、2005年龍井與2008年田尾相遇，若今晚雙媽會上演成功，也將是睽違13年的遶境中相遇。

(中時新聞網)