2021大溪豆干節登場，今年的大溪豆干節推出「豆夜祭」祈福踩街主題之夜及「豆福宴」，另有超過40攤的「豆陣市集」，活動在大溪區多目標體育館旁運動場登場，歡迎民眾前往品嚐豆類美食、賞玩在地文創商品。

「豆夜祭」踩街活動將在17日下午5點舉行，行經中正路、中央路、民權路及和平老街，沿途發送豆干節限量小燈籠，踩街後有舞鈴劇場的「大溪之光」劇目，精彩的扯鈴演出，帶領觀眾感受「台版太陽馬戲團」魅力！

18日下午3點則有百人共享的「豆福宴」，由料理職人帶領大家製作自己的豆福餐，搭配獨特的豆乳普洱茶、鹹甜的豆腐乳乳酪球，並提供花草植物作為擺盤設計，開放現場報名40位，名額有限，把握機會。而17、18日下午舉辦的的豆陣市集，結合豆製美食和在地好物，不只能吃到唇齒留香的豆類佳餚，還能體驗豆食創意DIY，完成活動現場打卡任務也能獲得小燈籠。

參與活動可搭乘台灣好行「小烏來線」至和平老街站，或台灣好行「大溪快線」至新街尾站下車，步行即可抵達活動會場。更多資訊請上「大溪豆干節」活動官網，或「大溪豆干節」臉書粉專查詢。

(中時 )