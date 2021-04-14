全球最大精品和奢侈品集團LVMH周三股價飆漲2.9%，在早盤衝破歷史新高價。該法國首富建立的集團發布的銷售數據顯示，2021年初的彈升超乎預期。

LVMH目前暫報612.40歐元，股價破歷史新高；良好的業績報告，同時並帶動了開雲(Kering)和愛馬仕(Hermes)的股價表現。

LVMH報出第一季的營收，甚至超越疫情前2019年同期的水準。

在排除幣值變化以及收購美國珠寶商Tiffany的影響後，截至三月底的第一季總營收年增30%，來到139.59億歐元(約167億美元)。

在集團各個分項部門上，第一季以時尚和皮革產品表現最優，年成長幅度為52%，來到67.3億歐元；次為葡萄酒和烈酒產品，年增36%，來到15.1億歐元。

摩根大通表示，LVMH認為第一季為今年良好的開始，但是對我們來說，這是遠優於「良好」的表現，將再次成為與其他業界的絕對超越表現。

LVMH自今年以來，股價已上漲約20%。

(時報資訊)