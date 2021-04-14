民進黨因應8月份公投的施政說明會，因台鐵太魯閣事故延後舉行；據轉述，民進黨今中常會中提到說明會會強化講師陣容，而行政院長蘇貞昌也向黨中央表示，如果時間允許，隨後場次，他會盡量參加。

至於政策說明會將延到何時？據轉述，民進黨秘書長林錫耀報告時表示，一切視台鐵事故善後情況而定。

據轉述，林錫耀在黨務報告指出，原訂4月11日舉行的「台灣政進步．向您報進度」施政說明會計畫，將待台鐵事故後續處理底定後，才會繼續開始；至於由各區立委舉行的場次，行政部會首長會盡量安排親自去說明，讓人民更了解民進黨政府為什麼一定要這麼做。

據轉述，林錫耀還提到，目前希望有更堅強的講師內容、更完整的傳達，行政院長蘇貞昌也表達，如果時間允許，會儘量出席。

此外，今天中常會中提到農用紙箱缺貨，行政院政務委員黃致達表示，農委會已經有與紙漿廠溝通，成立平台處理。

(中時 )