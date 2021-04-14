受到新冠肺炎疫情影響，帶動線上開課風潮，成功大學於今年推動線上學習平台，第一階段開放27門課程，涵蓋17個領域，包含藝術創作、工程、資訊、財經、語言文學、管理、醫療等，甚至連去年竄起的Podcast，也有課程可供學習；而政治大學則與台北市教育局簽約，優先向台北市26所公立高中，推廣大學先修課程，授課方式除了實體較學，政大同樣放眼數位浪潮，開放線上學習。

成功大學指出，推出的N3learning線上學習平台，不僅免費開放給社會大眾選修，無需繳交任何費用，修課完畢還有學習證明書，而下載學習證書將依照不同課程，酌收費用。至於成大在校生，未來將視各系所規劃，開放課程抵免學分。

成大表示，N3learning線上學習平台的師資，除了來自成大以及成大醫院外，未來還將邀請業界各領域專家，錄製更多元且優質的線上課程，提供學生與社會大眾修習專業科目與多元知識技能的機會。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據調查結果，有6成2的上班族，為了尋求更好的發展，培養實力，選擇在職進修，而1111進修網的影音課程平台「e速學」，也囊括了數十種免費的職能培訓以及語言課程。

而政治大學日前也與台北市教育局合作，將大學端資源引進台北市公立高中，在12年國教新課綱的挑戰下，提供高中生多元學習機會，豐富學習歷程。

政治大學校長郭明政表示，目前準備了六類的大學先修課程，包含實體課程、暑期先修課程、夥伴高中專班課程、數位通識課程、微學分課程與線上開放式課程，提供高中學生自主學習或多元選修之用，預計於110學年度開始實施。

(中時新聞網)