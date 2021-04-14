高雄市美濃區蕭姓老農日前結束農務工作返家途中，發現獅山街上河霸水圳飄出10多張千元大鈔，上前查看見水圳旁有一只男性短皮包及散落的2萬7000元千元鈔票，趕緊交付警方處理，員警查獲失主是倪姓香港遊客，因日前到美濃玩漂漂河遺落皮包，倪男尋獲失物，除感謝警方外，並當場包3000元紅包答謝蕭農。

警方指出，蕭姓老農於4月11日傍晚5時，手拿一疊濕透的鈔票及一只皮夾，匆忙跑進旗山分局龍肚派出所，慌張地道出，農忙結束回家經過獅山街上河霸水圳，見到水圳旁的草地飄出10多張仟元大鈔，他趕緊停車查看，逐一撿起散落在水圳旁的鈔票，計有台幣2萬7000元，一旁還有男性用短皮包，心想失主一定心急如焚，於是在原地半小時等候失主領回，卻不見有人來拿，於是急忙到龍肚所報案求助警方。

警方查看皮包內有2張信用卡與提款卡，經查信用卡銀行為香港方面境外銀行，且銀行官網上無台灣的客服電話，就在束手無策時，發現一張小紙條上寫著行動電話號碼，索性打看看這唯一線索，電話那頭男子一聽是警察來電，用粵語夾帶國語，說出他掉了一個皮包，警方查證詢問皮包特徵及內容物、遺失地點均相符後讓35歲倪姓失主領回。

倪男趕到龍肚所時，為了感謝蕭農的熱心，當場包了3000元紅包給蕭，倪男說，去年2月入境台灣後因香港新冠肺炎疫情嚴峻不敢回港，辦理簽證展延，目前居住台北市，日前到美濃區參加六堆運動會活動，順道到龍肚找朋友玩漂漂河，在換衣服時不慎掉出皮包，正在遍尋不到時就接到警方來電，加深對高雄波麗士猴腮雷的印象。

(中時 )