日本政府決定二年後要將福島核廢水排放入海，日本副首相麻生太郎宣稱：「我們核廢水的氚濃度，比中韓排放的和廢水還低，喝了又不會有事」，引發鄰國強烈擔憂。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言，這種自私自我的日本官僚，和70年前有什麼不同？民進黨也是一個骨頭軟的政黨，只敢看人下菜碟，這批核廢水才137萬噸，日本怎不自己喝掉。

國民黨革實院長羅智強今(14日)在臉書發文嗆謝長廷，他建議日本不妨邀請謝長廷示範喝一杯被稀釋過的福島核廢水，相信以謝長廷對日本的深厚情誼，一定不會拒絕。國民黨文傳會副主委黃子哲今天更砲轟駐日代表謝長廷沒嚴正抗議，為幫日本掩護竟在臉書上說「其實我們的核一核二廠過去也曾有發生儲存燃料棒水池的廢水未處理就排放入海」。

日本福島第一核電廠用來存放含有放射性物質「核汙水」的儲水槽。（圖／美聯社）

游淑慧同日也在臉書質疑，日本光是工業用水，一年就用掉約130億噸的水，這批核廢水才137萬噸，如果核廢水已經淨化到如此「 乾淨無害」，日本可以直接當做自己的工業用水就好，一天不到就能消化完畢，為什麼要排入海？

游淑慧強調，日本是蓋水庫專家，水庫數目超過2700座，每座水庫可以儲存的量都遠超過137萬噸，為什麼不挖一個水庫「儲存這些核廢水？」，而要小心翼翼用特殊儲存桶一桶桶儲存，難道不就是因為水有核輻射？對於日本政府做法，她也質疑，把家裡不要的東西倒入在海，禍害全世界？這種自私自我的日本官僚，和70年前有什麼不同？而民進黨也是一個骨頭軟的政黨，只敢看人下菜碟。

最後，她也酸，「新疆棉人權」都要管，藝人不跟著抵制也要罵，但遇到環保和核災的問題，卻不敢對日本大哥哥吭個聲，「我Ok你自己喝」。

總統府發言人張惇涵對此表示，外交部和駐日代表處已向日方表達反對意見。

(中時新聞網)