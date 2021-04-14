台灣加權指數周三(14日)開高走低震盪拉回，盤中巨震375點，尾盤在鋼鐵族群勁揚與權值王台積電拉盤下，終場收漲41.06點、報在16865.97點，成交量放量至4838億元新天量。被視為「投機指標」的台股13日當沖總交易戶數120.7萬戶來看，專家認為，當沖比率持續拉升，帶動成交量進一步放大，待市場冷卻成交量將下降。

台積電明(15日)將舉行法說會，開盤上漲3元，開在608元，盤中一度下跌5元，守住600元整數大關，尾盤股價拉高，終場收在今日最高價612元，上漲7元。3大法人總計賣超36.54億元，外資及陸資賣超17.96億元，自營商賣超16.62億元，投信賣超1.96億元。

外資買超前10名分別為：中鋼、瑞軒、玉山金、中石化、中信金、中環、宏碁、新光金、元大金以及新纖，其中金融股占4檔。

外資賣超前10名分別為：聯電、長榮、華航、長榮航、華邦電、友達、國泰台灣5G+、旺宏、晶技、嘉聯益。

台股站上萬六關卡，甚至數度挑戰萬七大關，但在上周世芯-KY大客戶飛騰被列美國實體清單，世芯-KY連4日無量跌停，盛傳投信為了應付認養股崩跌以及贖回壓力，大砍其他持股，導致台股連日賣壓湧現，櫃買指數甚至在14日盤中一度大跌近4%，上市櫃成交值連5日站上5000億元之上。

台股高檔爆量，過去往往對於股市上行壓力沉重。據《工商》報導，華南投顧董事長儲祥生指出，這是典型的多空交戰，台股行情氣勢強勁，買盤進場意願高，但隨櫃買指數領跌，多方處於劣勢，多檔漲多個股回檔，短期應謹慎應對。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股拉高過程，獲利調節賣壓紛紛出籠，融資餘額快速上升至2420億元，加上當沖盛行，有擴大漲跌幅度的效應。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰表示，資金持續流入低位階股，加上當沖比率持續拉抬，帶動成交量擴大，等待市場情緒冷卻，成交量才有機會下降。

(中時新聞網)