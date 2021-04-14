逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤14日延續過去幾個交易日震盪劇烈的格局，盤中一度下殺至16,559.57點，但隨台積電（2330）午盤過後急拉，大盤終場上漲41點，收在16,865.97點，出現價漲量增，化解可能崩盤的疑慮。不過，就技術面觀察，日KD指標仍是交叉向下，顯示目前大盤尚未明顯翻多，漲多之強勢股仍可能於近期出現獲利了結賣壓。

觀察盤面，傳產族群明顯優於電子族群，長榮、中鋼逆勢抗跌，顯示目前資金已陸續轉往傳產股，而電子股資金則持續流出，過去一段時間的強勢股包括天鈺、敦泰、群創、友達等，技術面均已明顯轉弱。因此，IC設計族群及面板族群，都建議近期逢高出脫，且在大盤尚未止跌前，不建議太過積極的操作。

個股方面，本周納入投資組合的技嘉，NB新品齊發、首季營收創高，第二季亦可望淡季不淡，在投信持續加碼下，成為盤面上相對抗的個股，若能持續價漲量增，則可望再創波段新高。

選股方面，投組中技嘉、華邦電、華東、立碁，技術面尚未出現明顯轉弱訊號，且股價短線仍維持高檔震盪，可暫時先持觀望態度；惟廣宇、凌陽技術面已轉弱，縱使今年營運展望樂觀，仍建議先行出場。

(工商 )