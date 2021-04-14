逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，上市櫃3月營收全數揭曉後，緊接著首季財報也將在5月中旬公布，台股回歸基本面，14日由鋼鐵族群接棒零星演出，反觀波段漲多個股開始壓回，包含天鈺、耀登、同致等個股若有反彈可先減碼。操作上聚焦3月營收佳且漲幅未過大的個股，譬如中鋼、洋華、鈺齊-KY、今國光等，漲幅及乖離過大者勿過度追價。

個股方面，本周納入投資組合的太空梭，3月營收突破4億元創單月新高，惟短線漲多，13日未能收在最高，待整理後可望再攻。

(工商 )