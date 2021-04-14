逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:302021/04/14 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，上市櫃3月營收全數揭曉後，緊接著首季財報也將在5月中旬公布，台股回歸基本面，14日由鋼鐵族群接棒零星演出，反觀波段漲多個股開始壓回，包含天鈺、耀登、同致等個股若有反彈可先減碼。操作上聚焦3月營收佳且漲幅未過大的個股，譬如中鋼、洋華、鈺齊-KY、今國光等，漲幅及乖離過大者勿過度追價。 個股方面，本周納入投資組合的太空梭，3月營收突破4億元創單月新高，惟短線漲多，13日未能收在最高，待整理後可望再攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 (工商 ) #天鈺 #同致 #耀登 #今國光 #中鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師吳磊光 17:222021/04/12 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:012021/04/13 財經 《集中市場》台股洗三溫暖 外資連4賣 15:232021/04/14 財經 《金融》摩根林雅慧：通膨不會失控 Q2加碼風險性資產 15:572021/04/14 財經 世芯-KY連3根跌停照妖 多檔「高貴」股跌停 13:192021/04/13 財經 高貴股跟著現形 13檔重挫 04:102021/04/14 財經要聞 舒力基成颱對台威脅曝光 今變天掉11度冷到這天 08:032021/04/14 生活 黑手救股價 台積電明爆好料 散戶小心1件事 16:332021/04/14 財經 退休理財開源節流 取經雙收益策略 04:102021/04/13 地方新聞 滬京錫 IC競爭力前三名 04:102021/04/14 話題觀察 一掛IC設計被打趴 散戶注意操盤手訊號 09:492021/04/14 財經 財經熱門新聞 停電事件大條 影響晶圓生產損失10億？ 台積電這麼說 - 財經 黑手救股價 台積電明爆好料 散戶小心1件事 - 財經 最近股票不好賺 爽賺8萬抽籤又來了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 美制裁陸掃到台灣IC設計 謝金河曝最慘是這家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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