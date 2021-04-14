人民幣兌美元在岸價（CNY）14日收盤升153個基點，升破6.54元大關。人民幣兌美元在岸價14日收報6.5334元，較13日下午4時30分收報6.5487元，升153個基點，較13日晚上11時30分最後成交價6.5452元，升值118個基點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）也升破6.54元大關，截至14日下午4時34分，離岸價報6.5335元，在岸價報6.5338元。
人民幣兌美元中間價14日報6.5362元，升值92個基點，創近三周新高。13日中間價報6.5454元，13日官方收盤價6.5487元，13日夜盤收報6.5452元。
另一方面，大陸3月外匯占款減少，中止連兩個月上升。中國人民銀行公布的數據顯示，3月底人行口徑外匯款餘額為人民幣（下同）21.155兆元，以此計算，當月人行口徑外匯占款減少81.62億元。
(工商 )
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