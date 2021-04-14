太魯閣號事件 中醫師公會捐款200萬元 17:332021/04/14 工商 數位編輯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太魯閣列車事故造成重大傷亡，中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚立即啟動中醫關懷小組，協助政府提供必要的醫療救助，也發起「臺灣中醫愛心捐款」活動，募得新臺幣200萬5,329元整，將全數交由衛生福利部募款專戶統籌運用。 歷來臺灣遭逢重大事故，全國中醫師秉持中醫固有的同理、博愛精神，凝聚各中醫公會的力量，將誠摯的愛心，訴諸實際行動，企盼為社會帶來溫暖，愛心捐款將全數交由衛生福利部募款專戶統籌運用。 太魯閣號事故 台灣三星捐700萬元 太魯閣號事故 台灣高鐵捐500萬元 (工商 ) #全國 #中醫 #募款 #中醫師 #臺灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 醫師遭控私生活複雜 提告求償獲賠10萬元 12:102021/04/14 社會 同業扶持 高鐵捐500萬協助太魯閣號受難者 16:542021/04/14 生活 台灣LG宣布 將對台鐵太魯閣號事故捐款500萬元 16:422021/04/14 財經 中科徵才活動4／17登場 24廠商釋逾1400職缺 14:442021/04/14 生活 太魯閣號事故後善款流向 最新民調高到嚇人 18:332021/04/14 政治 台鐵善款撥發爭議 侯友宜：應百分百用在受害者身上 11:442021/04/14 政治 東部第一所 宜中科學班新學期招生 14:472021/04/14 寶島 太魯閣號出軌前畫面怪怪的 運安會證實有裁切 15:042021/04/14 生活 白馬股又中槍 中國中免崩跌 04:102021/04/14 全球財經 太魯閣事故台東縣捐款用途曝 將全數用於事故傷亡者 15:142021/04/14 生活 美匯率操縱國 傳不列中 04:102021/04/14 全球財經 財經熱門新聞 停電事件大條 影響晶圓生產損失10億？ 台積電這麼說 - 財經 黑手救股價 台積電明爆好料 散戶小心1件事 - 財經 最近股票不好賺 爽賺8萬抽籤又來了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 美制裁陸掃到台灣IC設計 謝金河曝最慘是這家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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