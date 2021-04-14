太魯閣列車事故造成重大傷亡，中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚立即啟動中醫關懷小組，協助政府提供必要的醫療救助，也發起「臺灣中醫愛心捐款」活動，募得新臺幣200萬5,329元整，將全數交由衛生福利部募款專戶統籌運用。

歷來臺灣遭逢重大事故，全國中醫師秉持中醫固有的同理、博愛精神，凝聚各中醫公會的力量，將誠摯的愛心，訴諸實際行動，企盼為社會帶來溫暖，愛心捐款將全數交由衛生福利部募款專戶統籌運用。

(工商 )