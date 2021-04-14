2月景氣燈號亮出代表「熱絡」的紅燈，創下10年來首見，隨著商業活動復甦，傳統年後轉職旺季徵才熱度持續遞延，根據1111人力銀行資料庫統計，3月份有高達58.5萬個工作機會，創下近5年新高！為了吸引優秀人才，企業主無不卯足全力寵愛員工。

其中，1999年開台的「東森購物」，是台灣第1家電視購物業者，現在更是虛擬購物通路的龍頭，事業版圖持續擴展，靠得是員工傾力付出，東森購物為了回饋員工，福利更加多元化，結合「自然美」事業體的資源，提供同仁美容、按摩的員工價，還可以在上班時間到髮廊享受洗髮、剪髮等服務。休息室裡有各式各樣零食、飲料，免費吃喝，還設有電話亭KTV，放聲歡唱也不用錢，能真正紓解上班時緊繃的壓力。

幸福福利不止這些，還有令人羨慕的員工旅遊，組團赴日、搭郵輪享受海上巡遊，都是員工旅遊的行程。另外，家有毛小孩的同仁，還可以把寵物帶來公司一起上班，不管在會議中、辦公中或是公司的節慶同樂會上，都可以看到毛小孩可愛的身影，東森購物員工吳先生表示：「有些同事上班有壓力時，他們就會過來摸摸牠，真的很療癒，讓我覺得在這邊滿幸福的！」

同樣寵愛員工的，還有以機能性紡織品聞名的「興采實業」，興采最特別的福利，就是以超優惠價格買進各大知名運動品牌樣衣，只要這些銷售樣品，累積到一定程度，就會舉辦特賣會讓員工撿便宜。熱愛咖啡的董事長陳國欽，更在茶水間為員工打造「等一個人咖啡」的愜意時光，同時提供健身房開放員工一起「動姿動姿」，包辦「吃喝玩樂」讓員工盡情舒壓。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，調查顯示高達64.5%的上班族認為自己曾經入錯行，主要的原因包括像是「薪水太少」、「身心壓力大」，為了吸引優秀人才，企業主除了在薪資獎金上加碼，適時紓解員工壓力，更是留才的不二法門，唯有員工願意與企業共同成長，才能帶動企業正向發展。

(中時新聞網)