終結414黑色情人節 單身男女內心話：明年不過了!

相信很多人都有聽過「每個月的14日都是情人節」，但其實這12個月的情人節各有不同意義。尤其是4月14日是黑色情人節，這可不是給情侶過的節日!因為這天又稱為「單身日」，起源於韓國，通常都是情人節或是白色情人節沒有收到禮物的單身男女，會在這天穿著全黑衣服，喝咖啡、吃炸醬麵，群聚一起共度節日。希望透過這樣的社交活動，認識另一半，終結單身。因此《中時新聞網》在這天實地街訪民眾，如何度過黑色情人節。

其實在台灣比較沒有度過黑色情人節的習慣，因此街訪時，大多數民眾得知這樣的節日非常驚訝。其中有不少民眾恰巧在受訪當天穿著全黑衣服，令周遭朋友哭笑不得，更大喊「趕快去吃炸醬麵!」還有一名男子，立刻拉下黑色外套表示抗議。還有些人面帶哀傷許願「明年不要過黑色情人節!」

黑色情人節當天單身男女穿著、飲食，都是黑色，例如黑咖啡。(圖/本報資料照)

情侶放閃到處可見，對於單身者來說可就非常刺眼。許多民眾表示不服「這樣放閃太過分!」不過也有少數人笑說「其實看人家放閃也不錯」至於單身的好處有哪些?大部分單身男女都表示，生活自由、沒有人管很棒...有民眾提起自己的交往經驗直搖頭，再也不交女朋友，因為太花錢了，表示單身很棒!會繼續享受每年的黑色情人節。

不過大多數人還是希望「終結單身」，如何追到男/女朋友。其中有一對情侶表示，雙方在上班認識，一個是員工，另一個是客人，所以鼓勵各位單身男女多多向外走、參加社交活動，可以認識更多人。也有人提到以下NG行為絕對不要犯「照三餐問候」、「管東管西」、「還未確認身分毛手毛腳」...都容易讓對方感到不舒服，一旦犯下這些NG行為，那就只好明年再過一次黑色情人節。

(個人言論/不代表本台立場)

(攝影剪輯/張以宗)

(中時新聞網)