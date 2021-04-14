基隆市政府於14日下午舉辦「模範兒童表揚大會」，其中一名就讀尚仁國小六年級學生駱家鈞，從小患有妥瑞氏症，不斷克服障礙，現在是校內重要活動司儀，不僅不自卑，更在演講中大方的向大家說，自己是妥瑞，願意突破困境，發揮自我，充滿正能量。

小六生駱家鈞5歲時，頭會不自覺搖擺，或不斷清喉嚨發出聲音，家人驚覺有異，立即帶他去看醫生，發現患有妥瑞氏症，駱家鈞得知後，並未受挫自卑，反而開始服藥，主動運動釋放體內多巴胺，讓身體舒緩，不斷努力之下，目前已經稍微抑制這些症狀。

駱家鈞表示，雖然患有妥瑞，但並不會覺得跟其他人不同，他說，只要做好該做的事就夠了，也很慶幸自己的症狀比較輕微，不會嚴重到被霸凌，但時常在節目、新聞上看到妥瑞患者被欺負，感到不捨，因此決定深入研究，讓身邊的同儕更了解這個病徵，呼籲大家要體諒、關懷妥瑞患者，也很謝謝導師和身邊同學的包容。

尚仁國小校長楊金芳指出，駱家鈞相當優秀，四年級參加基隆市語文競賽國語即席演講獲前六名佳績，也是學校重要活動司儀，讓她最印象深刻的是，家鈞在進行小論文發表時，勇敢的在全校面前介紹自己和妥瑞氏症，更大方的說「謝謝老天給我這樣的課題，我是妥瑞，但努力突破困境，發揮優質潛能。」

今年模範兒童表揚大會駱家鈞代表仁愛國接受市長林右昌表揚，市府表示，這次共有805位學生獲獎，其中公立幼兒園推選出109位、國小推選出一至六年級696位，期許小朋友未來繼續用心生活、朝著興趣邁進，並成為最棒的自己。

(中時 )