台北地院審理立委集體貪汙案，目前正進行時代力量前黨主席徐永明涉期約賄賂部分，今（14）開庭傳喚居中協調、催款的趨勢民調總經理吳世昌。吳否認犯行，辯稱時力當時有滅黨危機，他本來就在到處找人捐款，與SOGO案公聽會無關；檢方駁斥，本案就是將賄賂包裝成政治獻金，未來會在法庭上證明。

起訴指出，太流前董事長李恆隆為奪回SOGO經營權，得知吳世昌與徐永明交好，由吳安排白手套郭克銘2019年12月2日到徐的辦公室會面，談妥由徐舉辦SOGO案公聽會、出席至少1小時，並施壓經濟部官員到場，事成後由吳的名義匯入「政治獻金」200萬元，雙方達成期約賄賂。

吳世昌今辯稱，當天他坐在沙發上，並沒有仔細聽郭克銘與徐永明的談話內容，但知道有談到SOGO案公聽會；因時力當時有滅黨危機，他有幫忙四處募款，就順口跟郭說，可以的話幫忙找一些朋友捐錢，他也有向徐表達希望可以去公聽會1小時，但沒有強制要求。

吳說，郭有給我「ALLEN翁」的LINE帳號，我當下認知是會捐政治獻金的人，打過一次電話對方沒接，就沒再聯絡，並不知是統領百貨的小開翁華利；他認為可能是郭原本找到捐錢，後來又反悔，這種情況在政治獻金上很常見，他後來並不是催促郭付錢，而是請郭若確定要捐，再通知讓他回報時力。

吳的律師團則說，起訴書把公聽會選民服務及選舉募款混為一談，吳只有引薦雙方，並提到希望郭支持時力，沒有頭沒有尾的一段話，並無明確對價，LINE對話紀錄中吳也有說政治獻金「這種事情不能勉強」，檢方卻仍認定有期約賄賂，非常荒謬。

檢方回應，公聽會本質是彙整各方意見後，制定相關法條，但SOGO案的公聽會是為了有利特定人、施壓經濟部，這不是立委正常執行職務，政治獻金的說法，也只是用來包裝賄賂，未來會在法庭上一一提出證據證明。

(中時 )