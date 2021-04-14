隨著科技發展，5G、AI產業正夯，一併帶動周邊產業發展，就有資工系畢業的網友原本想搭上這一波風潮，謀求新職，沒想到卻因為大學4年對於程式語言並不專精，在前往相關企業面試時，遭到面試官洗臉。

國內專營轉職培訓課程的業者緯育Tibame表示，無論大學期間是否有培養銜接出社會的職涯專業能力，無庸置疑的是，近幾年資通訊產業如火如荼的崛起，造就許多非相關科系領域的求職者，想盡辦法都想擠進資通訊產業中就職。

根據1111人力銀行調查，受疫情影響，今年轉職人數創下新高，3月份共有145萬份履歷主動開啟，比去年成長17.4%。緯育Tibame指出，根據歷年培訓數據統計，超過83%的學員皆為非相關科系背景，而轉職年齡層最大宗落在23~33歲區間，資通訊轉職前5大職缺分別為Java後端工程師、前端工程師、App開發工程師、大數據分析師、數位行銷專員。

許多非相關科系的求職者想轉職資通訊領域時，通常苦於沒有足夠的資源、經驗和勇氣，緯育TibaMe養成培訓處資深經理黃馨瑧表示，有完整就業市場調查、能由基礎扎根到實作出專題成果的就業養成班，就是提供有心想轉職資通訊領域的最佳途徑，只要有周詳的培訓服務模式、熱忱專業的好師資、科技化的學習環境，搭配符合業界需求的專題實作產出，讓學員可透過4至6個月學習來獲取好的就業職缺與薪資，就業率平均高達85%以上。

黃馨瑧經理說：「緯育TibaMe就業養成班有好的就業市場定位、課程學習架構、專業師資，還不斷精進各項學習服務，善用科技賦能的方式，提供學員安心的學習歷程，讓轉職與就業的道路更加平坦、寬廣，想轉入熱門的資通訊職場，是絕對可以實現的夢想。」

(中時新聞網)