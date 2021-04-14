元太宣佈，與亞太電信及英研智能移動攜手合作，推出先進彩色電子紙看板系統（Advanced Color ePaper Display System，E Ink Gallery），可運用於公共顯示廣告看板應用，並與桃園國際機場排班計程車自律委員會合作，導入桃園機場二航廈，做為防疫計程車隊宣導防疫資訊使用。

先進彩色電子紙看板系統採用全彩電子紙顯示技術，透過青色、洋紅、黃色、白色等四種彩色電子墨水粒子，運用電壓控制、動態地進行顆粒組合和混色、實現全色域的彩色電子紙技術，顯示有如印刷海報的視覺效果。由於電子紙具備雙穩態的省電特性，彩色電子紙看板不須使用固定電源，只要以電池即可長時間維運，並能方便彈性的依據廣告宣傳需求移動裝置位置，這項產品亦榮獲2021台灣精品獎金質獎殊榮。

由英研智能打造的先進彩色電子紙看板系統運用E Ink Gallery顯示技術，同時採用及整合由元太所開發之電子紙時序控制晶片T1000、彩色電子紙驅動波形軟體（Waveform），結合英研智能在ARM晶片平台上精湛的軟硬體技術， 只要以手機與電子紙看板系統連線對接，即可由手機上傳圖片，更換電子紙看板顯示畫面，使先進彩色電子紙看板系統非常方便於終端用戶使用，取代經常人工更換紙張訊息的人力，動態輪播畫面更可提升廣告宣傳效果。

亞太電信以「智慧生活」作為品牌願景，布局創新應用，此次合作案中，主要扮演系統整合商角色，提供後端客製化電子紙設備，針對公眾運輸場域的傳統人龍告示牌、桌上立牌等，提供可移動及變換式的電子紙設備，讓客戶可自由調配輪播時間及訊息內容，有效大量取代舊有的印刷式紙張告示，提高資訊投放靈活度、緊急資訊佈達速度及市容美觀，未來將導入不同公眾運輸場域，如捷運、機場及車站等，協助機關或企業客戶（金融、流通及製造業）打造完整端到端高品質的服務，並達到宣導防疫資訊、節能減碳及提升使整體營運效率的目的。

目前先進彩色電子紙看板系統已應用於桃園機場二航廈宣導防疫計程車隊防疫資訊，未來亦將應用於智慧廣告看板及大眾交通常態性看板系統。

(工商 )