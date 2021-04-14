由外貿協會主辦的AMPA品牌系列展覽「台北國際汽機車零配件展」及與台灣區電機電子工業同業公會共同主辦的「台北國際車用電子展」14日於南港展覽1館開展；貿協董事長黃志芳指出，今年總計380家廠商參展，使用達730個攤位較去年疫情年增3倍，預計四天展覽將突破7,000名國內外專業人士到場參觀。

黃志芳強調，今年AMPA搭配線上展，重塑汽機車供應鏈生態系，商機有望放大，且今年展出近千項高品質汽機車零配件與技術，電動車及智慧運輸區更因全球電動車市需求看漲，成為展中最大焦點，也為貿協預計10月登場的首屆「2035E-MOBILITY TAIWAN」暖身。

今年AMPA主題是「未來車輛趨勢ACES核心理念：智慧化、聯網化、電動化及共享化」，上午開幕式更透過聲控儀式，啟動全球首發的汽配國際專業實體展；電電公會理事長李詩欽表示，台灣3月出口創新高、破兆元臺幣，電電公會和ICT業者與有榮焉，公會也將持續努力、讓臺灣經濟產值每月持續破兆。此外，公會亦將帶領業者深耕土耳其、波蘭、斯洛伐克、捷克、匈牙利及墨西哥等全球車用市場，與貿協合作協助臺灣廠商進軍成為國際車用市場一階供應商。

經濟部部長王美花表示，目前是電動車大爆發時代，國內傳統內燃車相關電子零組件也隨之發展、帶動國內專注AM的廠商朝電子化及智慧化轉型，全球市場焦點也將更聚焦臺灣。經濟部將持續整合更多資源，從研發到產業發展、再由外貿協會行銷來協助業者完成拓銷海外市場的「最後一哩路」。

(工商 )