台股開高大震盪下殺逾300點後，拉尾盤收小紅，外資小幅賣超台股，在匯市則有進有出，但出口商進場拋匯，激勵新台幣走升，終場收在28.435元兌1美元，升值3分，終結連續四個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量8.8億美元。

外匯交易員指出，雖然美國3月消費者物價指數（CPI）增幅創波段新高，但國際美元指數無感，反而回落至92之下，因為符合市場預期，且已提前反應，亞幣紛紛反彈上揚，新台幣也跟著走升。至於台股再爆天量，開高走低最後小漲41點，外資僅小幅賣超新台幣17億元，在匯市有進有出，方向仍不明顯，代表繼續換股操作做調節，主要還是出口商拋匯需求，使新台幣轉為偏升。

外匯交易員認為，近期外資非單向進出，顯現買賣相對平衡，且國際美元高後陷入整理，新台幣波動幅度跟著縮小，升貶均未加大，短線若無新的重大訊息指引，預料應是區間盤整格局不變。

(工商 )