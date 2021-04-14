富邦人壽標得地上權的高雄龍華國小基地，在通過環評審查之後，目前正在高雄都市設計委員會審議，預計5月動工興建商辦、旅館、以及商場，投資總額大約350億元，48層的大樓，將是高雄第三高的商用大樓。

龍華國小基地舊址面積約11636.01坪，2018年3月7日由高雄財政局進行70年期的地上權招標，由富邦人壽以權利金底價78.07億元得標。

經過2年之後，富邦投資案已在2021年1月通過環評審查，並在今年3月4日的高雄都市設計委員會審議，目前正由開發商富邦人壽針對評審委員的意見，進行修正、補件。

據指出，富邦人壽龍華國小地上權案，可望在4月29日召開的都市設計審議委員會，獲得最後通過，然後申請建築執照，預定今年5月動土新建工程。

據了解，富邦人壽投資金額介於350億元到370億元之間，將興建2大群樓，1到12樓共通，設有商場、健身中心、水族館和電影院等，其中一棟樓高48層，13樓到48樓做為辦公室，另一棟樓13樓到25樓規劃旅館。

目前，三地集團已規劃進駐該商場，經營水族館，其它的商場招商，由富邦成立的管理公司招商中。

該棟建物也將與高雄捷運紅線R13凹子底站連通，這是繼大遠百、新光三越左營店之後，高雄大型商業場所與捷運連通的第三個案例。

房產界指出，由於富邦新大樓高度239.8公尺，共48層高，將是高雄第三高的商業大樓，目前最高的是85層高的八五大樓，第二高的是長谷建設興建、50層高的長谷世貿廣場。

(工商 )