價值型股票在第一季已經很明顯反漲，進入第二季還能再追嗎？摩根資產管理產品策略部副總經理張瑜倫表示，全球經濟活動將在第二季起明顯加速，雖然價值型類股的漲幅在第一季已相當明顯，但相對於成長型股票的估值，價值型股票未來補漲的空間還相當大。在操作面，留意5月消息面空窗期，慎防「Sell in May」魔咒！

不過張瑜倫也補充，從市場今年對標普大盤獲利獻的角度來看，成長型股與價值型股的貢獻度不相上下，所以即使第二季的投資策略還是股優於債，但投資人還是可以擴大自己的投資範圍，同時布局價值型與成長型股票。

至於今年風險市場資產是否會有不可預期的黑天鵝？張瑜倫說，最大的2個不確定性是疫苗效果和FED出乎市場預期提前縮表甚至升息。

張瑜倫表示，亞洲與美國都兼具了成長股與價值股的特性，且今年美國與亞洲將共同扮演全球經濟復甦的領頭羊，投資人在進行股優於債的配置策略時，對美國與亞洲股票也可同步配置，以掌握資產輪動與長線成長的機會。

以亞股而言，亞洲在全球科技供應鏈中的重要地位，無論是互聯網、製造龍頭、線上遊戲、智慧型手機零組件與工廠自動化等領域，亞洲許多軟、硬體企業都能扮演重要角色。

(時報資訊)