國光生(4142)建置的第二條無菌針劑充填線產線將在下半年投產，未來將斥資29億元擴大整體廠區新建研發中心，在下午的法說會中，公司指出，將積極打造全方位生技廠區，未來新的研發中心還會有細胞培養廠、TTA破傷風疫苗廠、倉儲棟，以及流感原液產能擴大，預計將在2022年的7月開始建置，2024年的6月可望完成。

國光生技第二充填線配合異檢機與包裝線進廠時程依序完成各設備utilities的tie-in與hook-up，俟異檢機move-in進廠後，續執行walk-in Cold Rm新建工程。至於細胞培養廠3月完成設備安裝、預定4月設備測試，預期將在2021年下半年GMP測設完成。

TTA破傷風疫苗廠實際進度已達9成左右，目前已完成室內裝修及utility系統與設備組(安)裝已完成90%，並進行內裝、消防、弱電、HVAC、電力與監控系統安裝確認及缺改作業。水系統前處理、WFI統槽及循環系統、CDA空壓機及附屬裝置已進廠安裝固定。

國光生技研發中心未來包括抗體、mRNA疫苗及DNA疫苗等創新技術都將透過這座研發中心逐步開發完成，預計將會在2024年的6月完成。

國光生技指出，新建研發中心將與國內外生技公司、藥廠及學術研究機構共同合作開發先進技術及產品，建立國際能見度及拓展國際市場，並且提供多樣的CDMO專業服務及發展前瞻性產品，並拓展多元且完整的產品線。

(時報資訊)