美國總統拜登專程派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）搭乘行政專機訪問我國。外交部部長吳釗燮於今天下午代表我國政府前往接機。訪團在台期間將晉見總統、拜會行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮午宴與總統晚宴；雙方將就台美關係各項重要議題交換意見。外交部對陶德前參議員乙行來訪表達誠摯歡迎。

外交部表示，陶德前參議員與拜登總統交情深厚，曾經在1979年《台灣關係法》立法過程扮演重要角色。阿米塔吉及史坦柏格則分別在小布希總統及歐巴馬總統任內擔任副國務卿，受到華府政策界敬重，近年來均曾多次訪台。拜登總統派遣的訪團成員涵蓋民主、共和兩黨資深政要，傳達美國對台灣的跨黨派高度支持。

外交部指出，拜登政府上任後，不斷深化與傳統盟友的關係。我國政府也積極與美方強化雙方各層級及各領域的交流與合作，雙邊關係持續穩健發展。

外交部強調，拜登政府上任至今不到三個月，在許多重要職務人事尚未到位的情況下，即規劃派遣這個重量級且具代表性的訪團來台，彰顯美國對台灣的一貫堅定支持與重視，也再次具體展現台美關係的確「堅若磐石」。我方相信，陶德前參議員等人來訪將有助於與拜登政府持續密切合作，進一步強化台美緊密夥伴關係。

(中時 )