轉求職旺季，上班族蠢蠢欲動。所謂人往高處爬，薪資當然要越跳越高，根據1111人力銀行調查，有83.4%上班族認為，轉換工作薪資至少要增加5295元，另有14.1%表示可以接受薪資平移，維持和前份工作一樣。有「錢」景、有前途的國營事業、或跨國企業，一向都是求職者的最愛首選。

中華郵政12日公布今年將公開甄選職階人員正取1695名、備取477名，網路報名自5月12日上午10時起至24日下午5時止。第1試筆試日期訂於6月26日於臺北、臺中、高雄等3地區同時舉行，並依第1試筆試成績擇優參加第2試口試、體能測驗。本次甄試錄取之正取人員預定於111年12月31日前依序進用完畢。

中華郵政公司表示，郵政具有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破3萬2000元。

除了穩定的國營事業職缺之外，看好薪資佳、福利優、有發展性等多重條件，跨國企業也名列求職者最愛名單中。亞洲地區規模最大的多語綜合翻譯公司，統一數位翻譯(PTSGI)，「持續創新，不斷努力」的理念，不僅為全球企業提供超過136語種的專業語言服務，更從各項福祉的具體實踐來營造員工的幸福感。

公司如家庭般溫馨氛園，「來上班，就是一種幸福」，統一數位翻譯福利項目加碼不停歞，除照顧員工，亦關心其子女，除先前子女畢業禮金，2020年再新增「子女教育津貼」項目，補助從幼稚園補助到大學，每學期1萬元津貼。

打開統一數位翻譯的員工福利頁面，滿滿充滿幸福感。福利包括全勤獎金、年節獎金、年終獎金、三節獎金、禮品、激勵獎金、績效獎金、每月慶生會、員工健身房、休息寢室、哺乳休息室、免費減壓按摩服務，另外，公司 24 小時無限供應各式零食，洗手間設備還有免治馬桶設備，及Wii、VR遊戲機及咖啡機供員工娛樂活動及小憩品嚐，今年再新增免費剪髮造型設計服務。

因應業務人員需求，除持續開徵各語種翻譯師外，今年統一數位翻譯在1111人力銀行強力招募市場開發人員、業務／業務助理，共開出20多個職缺，歡迎對上述職缺有熱忱的專業人才及新血，一同加入幸福行列。

(中時新聞網)