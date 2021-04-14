韓國31歲女星徐睿知去年因演出《雖然是精神病但沒關係》爆紅，隨著她與前男友金正賢在交往期間的對話曝光，宛如控制狂女友的行徑讓她形象徹底崩壞，不僅疑似造假學歷、霸凌黑歷史一一被起底，更有同學在網上曝光她整形前照片，與如今亮眼外型真的落差很大。

徐睿知因被踢爆涉嫌操控前男友金正賢，在劇組霸凌當時拍戲的女主角徐賢，讓她善良開朗的形象全崩壞！日前韓網更有一位自稱是她高中同學的網友，公開徐睿知國三畢業照，大爆徐睿知整形內幕，「初三寒假時去開了雙眼皮，高一說自己做了雙眼皮和內眼角，給全班同學都展示一遍所以才記住的。」

徐睿知2015年自曝的高中照。(取自韓國論壇theqoo)

徐睿知的高中同學更爆料，徐睿知連鼻子也動了，所以一開始出道時他才沒有認出了這是徐睿知，還說徐睿知因為塌鼻子的關係，所以高中時的綽號叫「徐猴子」。而韓國網友看了徐睿知的整型前照片，也紛紛留言「整之前就是長相平平的人啊」、「哇，我覺得她鼻子真的很漂亮，原來那個也做了手術啊，真的漂亮」、「金正賢躲在後面肯定很開心kkkk」。

徐睿知被爆國三畢業照。(取自韓國theqoo論壇)

徐睿知高中畢業照，當時還沒整鼻子。(取自韓國論壇theqoo)

徐睿知被爆控制前男友金正賢，不許和對手演員有肢體接觸、要求導演刪除親密戲等對話曝光，在韓國引發極大爭議，她沉默2天終於透過經紀公司回應，坦言曾和金正賢交往、對話也是真的，但喊冤那些都是情侶間的打情罵俏，同時也強調霸凌不是真的，徐睿知的確有錄取西班牙馬德里康普斯頓大學，只是後來因選擇演藝事業，而沒去讀。

(中時新聞網)