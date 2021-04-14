台南老爺行旅甘粹餐廳邀請曾服務於北部星級飯店印度料理區主廚周和善打造全自助式印度饗宴。（台南老爺行旅提供）

料理首推「奶油咖哩雞」以獨家秘製的雞肉佐上奶油拌炒至金黃，搭配Masala熬煮入味。（台南老爺行旅提供）

異國料理讓人品嘗新鮮感，創造秒飛出國的舌尖感受。台南老爺行旅甘粹餐廳邀請曾服務於北部星級飯店印度料理區主廚周和善，將其獨門的Masala香料秘方，結合甘粹餐廳歐式原粹的料理，打造「Boom！Boom！Masala」全自助式印度饗宴，4月16日起至25日限定推出。

印度作為世界上最早的古文明之一，其料理的特殊風味正是體現著土地氣候、宗教信仰、歷史種族等相互激盪後交織出的多元美味，其中沒有絕對比例或配方的印度綜合香料「Masala」為首要重點。

料理首推「奶油咖哩雞」，以獨家秘製的雞肉佐上奶油拌炒至金黃，搭配Masala熬煮入味，重現印度經典美味；「印度風香料羊腿」嚴選正宗印度餐桌絕對不可或缺的肉類食材「羊肉」入菜，將鮮嫩羊腿佐以Masala，醃製烘烤至皮脆肉香，讓入口瞬間噴香多汁。

「坦都里烤雞肉串」則特選鮮嫩多汁的雞胸肉，搭配充滿誘人香氣的Masala醃製烘烤，酥嫩多汁，佐以主廚自製沾醬，口感多層次，原汁再現印度經典國宴菜的美味；「茄子沙拉佐芝麻醬」嚴選鮮脆的茄子沙拉，混搭開胃芝麻醬，搭配印度薄脆餅Papadum片片入口，鮮而不膩口。主廚同場再加碼推出中東料理饗宴，將數十種源自家鄉的香料搬上餐檯，一次雙享來自異國的美食。

(中時 )