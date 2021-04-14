中時新聞網全新一季實境秀節目《被政治耽誤》系列，第三集邀請到超高顏質的最潮主播王又正，上節目大談時尚潮流。螢光幕前總以犀利方式問政的他，卸下主持人身份，在《被政治耽誤》的幕前興奮得就像大男孩。踏入百萬潮流店的王又正，究竟是看到什麼小潮物，讓他雙眼發亮，直呼想帶走它？

【被政治耽誤】開箱百萬潮流店！這樣東西竟讓王又正偷出店外 犀利問政主播大解放

Zerock Studio老闆老葉(左)、主播王又正(右)。(圖/范佐意攝)

踏入百萬潮流店的王又正，就像劉姥姥進大觀園一樣，他表示：「業餘的我來到專業地方，就像業餘的人，來上我的節目談政治一樣，我現在終於懂這個緊張感了。」對每樣銀飾都感到新奇的王又正更透露，曾經為了日本Goro’s的銀飾，連續吃了好幾個月泡麵。至於店內最貴的鎮店之寶是什麼？老闆老葉表示，就是一隻放在玻璃櫃內的老鷹，目前價格要２００萬。這天價潮物，讓王又正在現場雙眼瞪大，嚇到說不出話。

要價百萬的日本知名Goro’s銀飾，讓主播王又正嚇到說不出話。(圖/范佐意攝)

精緻的職人手作銀飾，細細刻劃每處細節。(圖/范佐意攝)

另外這家店最特別的是，店內有一部分是收藏「球鞋」及「塊根植物」。老葉提到，雖然球鞋與銀飾都來自不同文化，但可依照穿搭不同，去改變它的樣子。至於為何會在店內擺放塊根植物？老闆坦言是自己的興趣，因為它們都在嚴酷環境下生長，所以它們韌性很強，以外觀來說也就奇特一點。加上潮流界目前其實很崇尚禪意，這個部分也是先從日本的潮流界開始流行，最近漸漸紅到台灣。

鏡頭下的王又正也是潮男一個。(圖/范佐意攝)

私下喜愛植物的王又正看到珍奇植物後，雙眼瞬間變亮。(圖/范佐意攝)

聊起Nike SB系列球鞋，王又正透露這款鞋型是他大學時期，藝人陳冠希穿紅的鞋子，過了十多年時間再也沒紅過，沒想到現在又再次紅回來了。私下喜愛收藏潮鞋和多肉植物的王又正，目光秒被這兩樣東西吸引，他表示自己很喜歡塊根植物的寓意，正因不需太多養分與水分，就能自己保護自己。對此王又正開玩笑的說：「人必須做到這樣，才能買得起２００萬項鍊！」此話一出，讓現場的人捧腹大笑。

(中時新聞網)