白沙屯媽祖的香客從西螺大橋爆多湧出。（周麗蘭攝）

大甲媽祖在５點35分抵達西螺鎮新天宮。（周麗蘭攝）

白沙屯媽祖和大甲媽祖14日在西螺相望！白沙屯媽祖今（14日）下午2點從北斗起駕後，一路直奔西螺，下午4點35分過西螺大橋進入雲林縣境。同一時間，大甲媽祖也到達西螺福田里的福天宮，雙「媽」今晚都駐駕西螺，西螺鎮民樂翻感到非常福氣！

白沙屯媽祖路線真的很難預測！白沙屯媽祖今年連續第三年取道台1線，從彰化縣北斗鎮、溪州鄉往西螺鎮走，而非沿海線的台19線。即使白沙屯媽祖從北斗起駕後，信徒也猜會駐駕溪洲鄉，隔日（15日）抵達雲林。

沒想到白沙屯媽祖今天下午2點從北斗起駕後幾乎沒休息，4點35分到達西螺大橋，但隨後循大同路往西螺老大媽「廣福宮」方向走，約在5點10分宣布駐駕廣福宮，15日清晨6點起駕。

大甲媽祖回鑾行程今天上午在虎尾鎮遶境，下午2點17分進入西螺鎮，當白沙屯媽祖抵達西螺時，大甲媽正從西螺鎮福田里的「福天宮」起駕往「新天宮」走，晚間將駐駕「福興宮」，預計清晨2點起駕。

不少媽祖信徒期盼雙媽會在西螺相會，果然成真，雖神轎未相遇，但都同在西螺鎮駐駕，西螺鎮上擠得水洩不通，大街小巷都是香客，西螺警方警力全出動指揮，仍難以消化車陣。

過去百年來「雙媽會」曾有4次，2004年在沙鹿、2005年在龍井、2008年在田尾相遇、2020年白沙屯媽停駕在大甲鎮瀾宮。

(中時 )