台東縣縱谷地區水情吃緊。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣縱谷地區水情吃緊。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縱谷區域水情吃緊，持續輪灌中，有農友因長期缺水，乾脆直接不做棄耕！關山、鹿野、池上3鄉鎮大部分鄰近山區的農田都缺水，外圍農田仍可輪灌，有人因田地面積廣，輪灌時面臨「才灌水1小時，水位還未滿就得換別人」的窘境。池上農民魏瑞廷坦言4月底抽穗期開始，稻田需水量增，稻作灌溉用水將進入高峰，「若到時候還是沒有水，會嚴重影響產量」。

魏瑞廷表示，目前縱谷地區灌溉水仍然缺水，稻田都龜裂了！他坦言近日雖有降雨但幫助不大，毛毛雨僅持續了一陣子，繞到田裡一看，也只有表面濕濕的。他嘆了一口氣說，目前稻米正值入漿授粉期，乾旱若持續下去，稻子恐怕成了空包彈，光是初步評估，受影響的田地面積就有十幾公頃。

據了解，池上靠近海岸山脈下的魏家庄，引用山泉水灌溉的水稻田，因乾旱山區沒水，導致水稻田龜裂，有農民擔心情況會更惡劣，乾脆將水稻耕除，希望能領取休耕補助，也有農民大方直接棄置不管，大嘆天公不作美「乾脆不做了！」，

此外，台東縣內除了縱谷地區農田輪灌外，南迴線的大知本地區農田也正在輪灌中，由於該地區農田灌溉水取自大南溪水源，雖有預留但水量仍不足，因此也面臨缺水輪灌情形。

另外，林務局台東林區管理處觀測到大南溪上游已出現面積8.5公頃的堰塞湖，並緊急商請相關單位調查，經評估無立即危險，潰堤機會不大，但若碰上颱風豪雨或連續下雨仍恐潰堤。5月分即將進入汛期，林管處呼籲大南溪下游及鄰近社區居民、遊客，應避免進入該行水區域活動，以維護生命財產安全。

(中時 )