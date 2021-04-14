植村秀攜手日本精品甜點界的色彩大師青木定治推出前所未見的「彩妝甜點」，這將是所有彩妝控、甜點控、日本控都難以抗拒的限量彩妝傑作，本次推出的彩妝包含眼影盤、唇膏、武士刀眉筆，另外經典商品55粉底刷、潔顏油也推出聯名限量包裝，讓人視覺上沉浸在猶如法式訂製甜點的賞心悅目美感中，在玩色與上色之間，隨心調配、品嘗源自大師級甜點色彩的甜蜜爆擊。

本次推出的彩妝包含眼影盤、唇膏、武士刀眉筆，另外經典商品55粉底刷、潔顏油也推出聯名限量包裝。（邱映慈攝）

本次推出兩款限量眼影盤，包括日式抹茶慕斯、法式紅豆千層兩款。一打開眼影盤，綠盤眼影將散發超仿真的誘人抹茶香，粉紅盤則洋溢柔暖微甜的紅豆香，兩款限量眼影盤中，都有植村秀為2021春夏精心調配的10色眼影色。綠色抹茶盤中包含抹茶綠、檸檬黃、冷調可可色、寶石橘紅、橄欖色等，9個全新色、1個常態經典色，清新中帶有「酸甜感」的色調；粉紅紅豆盤中則有豆沙粉紅、莓果粉、粉紅馬卡龍、紅寶石巧克力、椹果巧克力等，共7個全新色、3個常態色，能畫出春夏最潮莓果眼妝、及豆沙色眼妝的甜暖色調。

MODEL示範眼妝使用法式紅豆千層。（邱映慈攝）

兩款限量眼影盤的包裝彷彿色彩繽紛的甜點。（邱映慈攝）

限量「經典蛋糕眼影盤」中的特定眼影色彩，更運用了創新的「寶石璨光」質地，塗擦上眼眸除了原本的鮮明色澤外，更會透出極細膩的寶石光澤發色，搭配其他同盤內每一款皆好暈染、好混搭，適合亞洲膚色，絕對不混濁、不顯髒的眼影色彩，隨心所欲打造今年春夏最潮的眼神。

兩款限量眼影盤，右邊是日式抹茶慕斯，左邊是法式紅豆千層，眼影真的帶有抹茶和紅豆甜點的香氣。（邱映慈攝）

植村秀特別為這迷人的限量系列設計出6支唇膏，包含4色帶有抹茶香氣的綠管「粉霧保濕質地」唇膏，以及2色帶有紅豆甜香的粉紅管「聚光豐潤質地」唇膏。靈感源自青木定治精緻法式甜點中常見的甜美素材，包括：紅豆、櫻桃、莓果、甜橙等，讓唇瓣呈現彷彿吃了精品甜點後的甜蜜色澤，透出令人迷戀的紅潤。

植村秀和青木定治聯名推出6支限量唇膏，綠管散發抹茶香氣，粉紅管散發紅豆甜香。（邱映慈攝）

植村秀和青木定治聯名唇膏手部試色，下至上色號為：珊瑚奶凍、焦糖紅豆、紅莓雪酪、法式薑橙、奶酒櫻桃、桑梅慕斯。（邱映慈攝）

MODEL示範LS OR590焦糖紅豆。（邱映慈攝）

MODEL示範LS OR590焦糖紅豆，青木定治最知名的日本紅豆餡飽和優雅色澤，調和了西方甜點愛用的焦糖，呈現出帶有晶瑩光澤的綿密細緻暗紅。（邱映慈攝）

LS OR590焦糖紅豆手部試色，水潤質地可以完美修飾唇紋。（邱映慈攝）

MODEL示範M RD163紅莓雪酪，紅莓療癒色澤，調和了柔和的霧面雪酪光澤。（邱映慈攝）

植村秀的三款超人氣經典商品全能奇蹟金萃潔顏油、武士刀眉筆，以及#55零刷痕粉底刷，亦同時推出與植村秀X青木定治限量聯名系列的限量包裝，搶眼的紅豆粉、抹茶綠，以及青木定治甜點上獨有，以精湛手藝打造的淋面紋路線條，為這三大人氣經典品項注入精湛的法式精品甜點時尚感。

奇蹟金萃潔顏油及#55零刷痕粉底刷，亦同時推出與植村秀X青木定治限量聯名系列的限量包裝。（邱映慈攝）

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★獎品內容 ｜ 植村秀 X 青木定治無色限唇膏*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/4/22

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)