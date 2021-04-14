奧斯卡影帝柯林佛斯（Colin Firth）和男星史丹利圖奇（Stanley Tucci）主演電影《永遠的我們》（Supernova），故事描述一對愛情長跑多年的愛侶，在其中一人罹患早發性失智症後，彼此陪伴珍惜的感人故事。片中兩人互動細膩自然，對彼此的愛意更不時流露在眼神和舉手投足間，將一對長年攜手相伴的情人刻劃得淋漓盡致，而這全歸功於兩位演員超越20年的深厚友誼，史丹利圖奇在訪談中向摯友柯林佛斯感性告白表示：「我們是相識多年的好友，我們很愛對方，我們互相傾吐心事、彼此尊重信任，當你有個如此親密的摯友，那幾乎就像情人一樣。」

在電影《永遠的我們》中，終於有機會和好友史丹利圖奇再度合作的柯林佛斯，也相當感謝好友將這個劇本推薦給他，他說：「這個劇本不是透過電影公司或經紀人，而是我的好友史丹利親自推薦給我的。這完全不像是一份工作，反而像是我和史丹利多年友情的延伸，是我們可以一起共同創造的回憶。」而在今日發布的中文海報上，兩人依偎在一起的模樣，既深情又美麗，對彼此的感情更是不言而喻，也讓影迷期待兩位實力派演員將如何探討愛情的真諦，電影5月7日在台上映。

(中時 )