《韓聯社》報導，南韓首爾中央地方法院14日宣判，先前因酒駕而撞死台灣曾姓女留學生的金姓男子，一審被加重判處8年有期徒刑，高於檢方先前求處的6年，十分罕見。

法院認為，52歲的金姓男子已有2次酒駕前科，在本次事故中不僅酒駕，更超速並闖紅燈，導致依號誌通過馬路的被害人死亡；而針對金姓男子聲稱當時左眼隱形眼鏡滑動、右眼因眼角膜手術而無法戴隱形眼鏡的供詞，法院則指出，視力不佳時更需要小心駕駛，金姓男子卻在明知自身狀況下酒駕上路，更加不應該。

法院也指出，此量刑已考量到金姓男子辦理車險，並正藉由律師積極與被害人家屬商量賠償問題等要素。一般而言，法院宣判不會超過檢方求處的刑期，不過本案可能是考量到金姓男子為酒駕累犯，惡性重大，為避免刑罰對其效果不足，並兼顧保護他人的社會防衛原則，才會加重判刑。

28歲的台灣女留學生曾以琳，是衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒，當時在南韓攻讀博士學位，沒想到2020年11月在首爾慘遭橫禍。車禍發生後，曾慶暉夫婦在南韓總統府青瓦台的網路請願平台上發起連署，要求修法嚴懲酒駕者，獲得超過20萬人支持。

南韓由於酒駕刑罰較輕，多年來相關案件不斷發生，遭人詬病。2018年9月南韓青年尹昌浩遭酒駕者撞死，引發全國關注，才讓南韓國會終於通過由《特殊犯罪加重處罰法》修訂案和《道路交通法》修訂案組成的《尹昌浩法》，對酒駕致死的最低量刑標準自1年以上有期徒刑提高到3年以上，且最高可處無期徒刑。

(中時新聞網)