埃及政府發狠，「長賜輪」(EVER GIVEN)走不了，長榮海運表示，今(14)日接獲租船「長賜輪」日本船東通報，這艘船已於昨（13）日收到埃及法院之正式扣押令，目前正研擬讓船貨分開處理的可行性，儘可能早日完成貨主託付的使命。

根據該租輪船東所屬之英國互保協會發佈的訊息指出，關於長賜輪於蘇伊士運河擱淺期間造成之損失，運河管理局於4 月7日向船東提出9.16 億美元(約260億元新台幣)之損害求償，其中包含3 億美元的救助獎金、3 億美元的商譽損失，以及其他損失，且大部分未告知計算基礎並缺乏相關憑證。

長榮海運表示，船東於4 月12 日與蘇伊士運河管理局進行協商，惟雙方無法達成共識。運河管理局隨即於隔(13)日向埃及法院申請司法扣押獲准。

長榮海運強調，除了持續敦促與協助船東儘速與蘇伊士運河管理局達成和解協議，以利該輪儘早解除扣押，同時亦透過相關管道了解扣押令之內容與範疇，並研擬讓船貨分開處理的可行性，期能將船上貨物早日送達目的地，儘可能將衝擊降到最低，早日完成貨主託付的使命。

(中時 )