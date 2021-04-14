面對Google、Facebook等科技巨擘獨霸網路市場，公平會副主委陳志民14日指出，希望能在2021年9月中到10月時提出「數位政策白皮書」初稿，以確立Google、Facebook等的市場界定、市占率計算，再深入探討其與廣告商、消費者及新聞媒體間的關係，釐清行為面有否影響不公平競爭。

陳志民強調，政策白皮書雖然不具法律拘束力，但是，代表公平會對數位經濟平台的執法態度，公平會也會依此進行相關案件的調查。

立法院經濟委員會14日審議「多層次銷管理法部分條文修正草案」，多名委員在質詢中提到，公平會對澳洲政府立法《新聞媒體與數位平台強制議價法》的態度，李鎂在回應時指出，2021年下半年會提出「數位政策白皮書」初稿，闡述競爭主管機關的立場。

李鎂表示，澳洲模式是目前國際都在關注的議題，但是問題的涉及面相當廣泛，也攸關國家數位發展政策。在獨占、阻礙競爭方面，當然是公平會處理的事項，不過，因為也與影音、內容、媒體、文化、產業都有關連，因此需要跨部會討論。

陳志民則進一步補充表示，由於Google、Facebook等兩大巨擘有一定的經濟支配力，若涉及壟斷、競爭的問題，公平會自然是責無旁貸。但是，澳洲的案例除了競爭方面的疑慮外，也涉及內容產製、產業發展等課題，就不是公平會可以處理，特別是，如果未來要立專法，就要先確定是從什麼角度？是從產業提升、文化內容，還是更高層次的「數位發展策略」，需要跨部會的整合。

(工商 )