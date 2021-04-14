一名男網友分想，他今在半路被遶境的熱情民眾塞了一杯香菜飲品，雖然口味特殊，但上頭又印著「媽祖愛你」4字，讓他猶豫到底是否該喝。(圖取自爆廢1公社)

到底喝還是不喝？一名男網友今(14日)在臉書貼出一張照片，表示他在半路被白沙屯媽祖遶境的熱情民眾塞了一杯飲品，外觀乍看之下還以為是抹茶口味，沒想到細看後發現是「香菜」口味，不過標籤上寫了一句「媽祖愛你」，讓他好猶豫是否該喝，照片發出後網友熱烈回應，「媽祖的旨意喝吧」、「不喝馬祖不愛你」。

幸運的男網友在臉書爆廢1公社上發文，表示他在路邊突然收到遶境的熱情民眾，結果下秒塞了一杯綠色飲品給自己，從外觀來看會誤以為是抹茶口味，沒想到他細看飲品上的標籤，寫著大大的「香菜魔人」4字，讓他不知道該如何是好，「路邊有人硬塞這杯給我，喝還是不喝？」

但眼尖的網友發現，這杯飲品除了口味特殊外，更是媽祖加持過的，下面共有4個標示，「白沙屯拱天宮」、「香燈腳」、「媽祖愛你」、「莫忘初衷」，正因為如此才讓原PO好猶豫，深怕要是不喝等於辜負了媽祖的愛。

貼文發出後近4千名網友按讚，更要原PO收下這份禮物，「媽祖的旨意」、「莫忘初衷、媽祖愛你，深吸一口氣，喝吧！加油」、「看到媽祖愛你不喝就是對不起媽祖，大口開喝吧！」、「媽祖愛你，喝了啦」、「喜歡吃香菜的我也喝不下去啊⋯（但媽祖愛你」，不過，也有人推測，這杯「媽祖的愛」可能已被轉手好幾次，「看來這杯像是一路轉手，你剛好是第十位接手，有摸到有保庇，要你繼續轉手下去送人」。

(中時新聞網)