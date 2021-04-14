1尾赤尾青竹絲14日闖入銅鑼1處民宅前，住戶看見嚇壞了，趕緊報案由專人把毒蛇抓走。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

銅鑼消防分隊近日已捕獲各種蛇類共10條，提醒民眾發現蛇類，無須過度驚慌，撥打119報案，消防隊將派專人到場服務。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

天氣越來越熱，蛇類開始活動，苗栗縣銅鑼鄉朝陽村，近日接連傳出毒蛇入侵民宅，其中1處連棟式住宅旁，13日才抓到1尾眼鏡蛇，14日上午又見1尾赤尾青竹絲闖入，居民不堪其擾表示，家族世居銅鑼，從來不曾遇過這種情形，家裡有小朋友，很擔心毒蛇再來會攻擊人類。

銅鑼鄉熊姓民眾指出，近日住宅附近接連有毒蛇入侵，13日他才目睹1尾長約1公尺的眼鏡蛇出沒，嚇了大家一大跳，趕緊請消防隊派人抓蛇，不料14日上午又有1尾赤尾青竹絲徘徊民宅前，蛇類頻繁出現，且看起來都不小隻，目測大概已生長了2、3年。

熊姓民眾指出，以前銅鑼市區常見的蛇類有雨傘節、龜殼花，小時候沿著鐵軌撿東西，時常看見被火車輾過的毒蛇，但工商發達後，市區人類活動頻繁，這麼大的蛇不可能不被人發現，因此懷疑又是宗教團體放生，這些毒蛇長大後就沿著水圳漂流到市區上岸，天氣一熱牠們全跑出來。

14日捕獲的赤尾青竹絲頭部呈現三角形，趕來抓蛇的苗栗縣義消總隊協會捕風捉蛇大隊隊員邱華國指出，夏天要到了，民眾發現蛇類千萬別打草驚蛇，要趕快打電話通報就會有人來抓，切勿自行抓蛇避免被蛇類攻擊，咬傷了更麻煩，不想蛇類造訪，住宅周邊雜草、雜物要清除。

銅鑼消防分隊小隊長黃國書指出，近日因氣候變暖，消防隊4月至今已捕獲10條蛇類，提醒民眾發現蛇類無須過度驚慌，蛇其實很怕人類，看到人類蹤跡會想辦法躲藏，這時立刻撥打119報案，消防隊將派專人到場服務。民眾雖然表示近日蛇類頻繁出沒，但消防隊表示，蛇類總捕獲類數量其實與往年差不多。

(中時 )