2名囂張歹徒駕駛百萬轎車分持手槍連開3槍示威，警方循線找到犯案用車輛，但仍未緝獲歹徒到案。（圖：民眾提供）

北市北投區中央北路「台北市馬祖文化協會」，上週六（10日）上午10點多發生槍擊案，2名男子駕駛要價400萬元的瑪莎拉蒂海神，分持2把手槍，朝協會2樓辦公處所開2槍、1槍，打破外窗玻璃，無人受傷。警方鎖定開槍的2男子是北聯幫分子，疑幫派內鬨開槍示威，犯案後將車子丟棄在一處鐵皮屋逃逸，目前警方已將車輛拖回，停放在分局門口，並通知車主林姓女子到案說明。

事發文化協會是北聯幫的堂口，位在中央北路、育仁路路口，7年前曾被掃射20多槍，附近鄰近知名貴族學校以及國小，距離派出所僅200公尺，近日又發生幫派械鬥，警方始終無法壓制氣焰，直至10日上午，歹徒竟在光天化日站在路口的咖啡店，朝對街2樓的玻璃射擊，行徑非常囂張。

警方鎖定44歲、43歲楊姓、郭姓嫌犯涉有重嫌，楊男有毒品前科，在北聯幫擔任護法一職，因跟隨的小弟到幫內大老經營的場子打工，沒領到酬勞，小弟回來向楊男抱怨，希望能主持公道，而楊男為了小弟出頭，找幫內大老討公道，自己卻吃了閉門羹，10日上午駕駛登記在林姓前妻名下的瑪莎拉蒂轎車載著郭男開槍示威。

郭自知警方會以車追人，先開車找林姓前妻，打算將車還給前妻，卻遭前妻拒絕，郭只好將車棄置在偏僻的產業道路，直至警方尋獲，楊、郭逃逸無蹤，價值400萬的瑪莎拉蒂拉回放置分局門口並未扣押。

警方通知林姓前妻，她也不願領回，警方下午以拖車將轎車親送至郭母住處，發還轎車。

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(中時新聞網)