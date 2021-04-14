兼具光學與半導體技術的晶瑞光電(6787)NBPF filter(近紅外光窄波濾光片)產品，已成功協助主要國際IDM/TOF模組大廠客戶達到多區域偵測的解決方案，並獲Golden認證、取得其亞洲地區的供應商資格，目前正小批試量產中，隨著NBPF filter產品出貨提升，對公司未來營運將有正面助益，晶瑞光董事長鄭政興表示，希望能拚今年第3季轉虧為盈。

晶瑞光成立於1999年，主要服務項目為半導體晶圓產品及陶瓷基板切割代工、光學元件玻璃鍍膜加工，目前主要商品項目仍持續推動各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等製造與銷售，受惠於蘋果(Apple)將3D感測的TOF技術帶進智慧型手機應用領域後，眾手機品牌包括華為、小米等紛紛擴大投入其技術的競賽過程中，使得扮演提供軍火的光學業者成為受惠族群。晶瑞光耗時2年的時間開發旗下NBPF filter(近紅外光窄波濾光片；Narrow band pass filter)產品，已成功協助主要國際IDM/TOF模組大廠客戶達到多區域偵測的解決方案，實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用，並喜獲Golden認證、取得其亞洲地區的供應商資格，目前正小批試量產中。

就各產品銷售來看，2020年新藍玻璃濾光片佔整體營收57.69%、半導體晶圓產品鍍膜加工31.39%、NBPF filter產品10.92%，其中新藍玻璃濾光片業績較2019年度大躍進，主要係因產品具有可吸收過濾紅外光物質的光學吸收特性，由於藍色波長具有優異的穿透性，加上在玻璃基板上塗佈吸收式光學染劑，又使用超薄型的光學玻璃，除了符合產品微型化的趨勢，更使得成本得以下降，因此受到多家主要鏡頭模組客戶包括先進光電、中揚光電、亞光(3019)、奇景等多年來高度青睞。

由於後疫情時期NB需求大幅增溫、帶動其備貨力道之關鍵，進而推升晶瑞光2020年合併營收達1939.8萬元、年增率136.19%，2021年第1季合併營收達777.9萬元、年增2.39倍。

為因應客戶需求，晶瑞光積極擴產，去年資本支出達一億元，用以擴建廠房及投入設備，今年仍有擴產計畫，推估資本支出應會超出一億元，晶瑞光現有資本額為4.94億元，著眼於今年第三季後將進入資本支出的高峰，內部不排除會在第3季募資。

晶瑞光表示，NBPF filter產品已取得超過4國之相關產品專利技術且陸續仍有多國亦在申請中，產能規劃之布建也逐步到位，晶瑞光期待未來隨著TOF感測器的新機滲透率逐步提升趨勢明確，將有助於帶動公司NBPF filter產品有利的業務拓展環境，公司也同時持續提升研發能量與產能效率，保持良好訂單能見度與高度競爭力，以期未來達產能規模經濟，挹注公司營運表現轉虧為盈、更上一層樓。

(時報資訊)