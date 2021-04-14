國光生技(4142)董事長詹啟賢下午在法說會直言，新冠疫苗一期臨床試驗要重做，進度落後，「對不起，讓投資人失望」，目標將在年底進入三期臨床！

詹啟賢說，新冠疫苗比國內的同業慢，現在劑量必須加大，重新做臨床試驗，都在安排中了，重做會採取國際標準，預計1~3期做完會收案2萬人，將在國外有病例的地方以多國多中心收案，目標年底進入三期臨床試驗。

國光生技投資29億元拚大廠區新建研發中心，預計將會在下半年開始啟動，2022年7月建置，2024年的6月可望完成。未來新的研發中心還會有細胞培養廠、TTA破傷風疫苗廠、倉儲棟，以及流感原液產能擴大。

國光生技配合國際市場拓建的台中潭子廠，6月將全部完成，包括充填線&包裝線，首條充填已滿載，第2條將會在第3季完工，產能將大3倍。

詹啟賢說，今年營運還是會成長，流感疫苗部分，台灣今年的量會持續增加，大陸地區也期待拿到4價許可，而大廠賽諾菲的代工充填量也比去年增加。子公司安特羅的腸病毒疫苗已經在藥證審查中，一拿到就會開始銷售。

(時報資訊)