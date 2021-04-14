亞太電信14日宣布攜手全球電子紙領導廠商E Ink元太科技、及英研智能移動，推出先進彩色電子紙看板系統（Advanced Color ePaper Display System，E Ink GalleryTM），領先業界率先導入大眾運輸領域，布局綠色運輸。

首波與桃園國際機場排班計程車自律委員會合作，於桃園機場第二航廈導入，提供防疫計程車隊宣導防疫資訊使用。

亞太電信表示，該看板主要應用於公眾運輸場域的告示牌、公共顯示廣告看板，提供可移動及變換式的電子紙設備服務，相較傳統印刷式紙張看板，不僅更環保，還可自由調配輪播時間及訊息內容，提升資訊投放靈活度、大眾綠色運輸的營運效率及更美觀的視覺體驗。

因應5G及數位化趨勢，加速數位轉型的浪潮，看板應用也趨向智慧化。亞太電信表示，這次與元太科技及英研智能合作，運用其多年累積豐沛的資通訊系統整合實力，跨入彩色電子看板系統領域，未來將持續擴大應用範疇，於捷運、機場及車站等公眾運輸場域及金融、流通、製造業等相關領域導入。

元太科技所提供的先進彩色電子紙看板系統採用全彩電子紙顯示技術，透過青色、洋紅、黃色、白色等四種彩色電子墨水粒子，運用電壓控制、動態地進行顆粒組合和混色、實現全色域的彩色電子紙技術，顯示有如印刷海報的視覺效果。

由於電子紙具備雙穩態的省電特性，彩色電子紙看板不須使用固定電源，只要以電池即可長時間維運，並能方便彈性的依據廣告宣傳需求移動裝置位置，這項產品亦榮獲2021台灣精品獎金質獎殊榮。

而由英研智能打造的先進彩色電子紙看板系統運用E Ink GalleryTM 顯示技術，同時採用及整合由元太所開發之電子紙時序控制晶片T1000、彩色電子紙驅動波形軟體（Waveform），結合英研智能在ARM晶片平台上精湛的軟硬體技術，只要以手機與電子紙看板系統連線對接，即可由手機上傳圖片，更換電子紙看板顯示畫面，使先進彩色電子紙看板系統非常方便於終端用戶使用，取代經常人工更換紙張訊息的人力，動態輪播畫面更可提升廣告宣傳效果。

「Touch Taiwan 2021」將於4月21～23日於台北南港展覽館1館4樓做舉辦，今年以虛實整合(hybrid)的方式展出，結合原有「智慧顯示」、「智慧製造」主題，加上「先進設備」、「工業材料」、「新創學研」等新進主題，今年主打解決方案與場域應用，打造上半年度最大的電子製造產業盛會。亞太電信、元太科技及英研智能的彩色電子紙看板系統將於元太科技展位中展出。

(工商 )