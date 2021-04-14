「通膨回溫」已成為當前市場上最關切的議題，它不但在金融市場引發了震盪，也讓不同類股與資產之間出現了輪動。面對第二季，摩根資產管理表示，第二季最佳的投資策略就是加碼風險性資產，在資產配置上則是「股優於債」，掌握股票輪動契機， 科技股仍是長線趨勢。

「通膨回溫」成為當前市場上最關切的議題，它不但在金融市場引發了震盪，也讓不同類股與資產之間出現了輪動。摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，今年投資人看到的通膨可能只是暫時性的回溫，關鍵就在於新冠疫情目前仍在發展階段，它仍有可能打亂全球經濟復甦的腳步，影響通膨升溫的進程。此外，即使拜登政府已經通過了紓困方案，但預計要到明年底，才有可能把美國的失業率拉低到4％以下，換句話說，在美國尚未達到充分就業之前，通膨不會演變到失控。

林雅慧補充，在全球經濟復甦的過程中，通膨上升是必然的現象，預計未來的一年到一年半內，美國十年期公債殖利率可能會上揚到2％～2.5％，因此預期聯準會將在今年第四季討論縮小量化寬鬆的規模，並從明年第一季開始逐步實施。

至於拜登政府新推出的基礎建設法案，對美國通膨的影響比較小。林雅慧表示，由於該法案瞄準的是未來8到10年的經濟建設計畫，相較於3月份通過的1.9兆美元、且有急迫性的紓困方案，基礎建設方案對美國通膨的刺激反而有限，更不會影響到聯準會的利率決策。

掌握股票輪動契機 但科技股仍是長線趨勢在這情況下，第二季最佳的投資策略就是加碼風險性資產，在資產配置上則是「股優於債」。

林雅慧指出，根據歷史數據統計，當美國通膨在低水準上升的時候，包括美國股票、全球股票、高收益債與新興市場債的表現都較佳；對投資人來說，這代表可投資的選項更多。根據統計，回顧整個2020年，MSCI資訊科技類股上漲42.65％、非核心消費類股上漲35.44％、電信服務類股上漲21.51％，但自今年以來截至3月31日止，上述三大類股的漲幅分別僅為1.21％、3.38％與6.59％；取而代之的反而是MSCI能源類股上漲20.57％、金融類股上漲12.60％、以及工業類股上漲7.38％；可見今年以來類股輪動相當明顯。

林雅慧指出，不過，從長線投資的角度來看，成長型股票基金還是最適合布局的標的。因為從S&P 500指數中各產業的歷史獲利數據觀察，科技產業的獲利能力在各大產業中還是居於領先地位，因此即使科技股的波動度較大，但從長期投資的角度來看，反而能創造較佳的累計績效，所以今年以來科技股的震盪，反而是中長線佈局的機會。

林雅慧表示，未來一年內，諸如金融、能源、工業與週期性消費等價值型股票還是有補漲空間，但從中長線來看，成長型股票還是具有最堅強的獲利能力，所以對於股票投資，不妨以成長型與價值型股票同步配置的方式進行。

第二季的觀察重點，林雅慧表示，通膨還是第二季整個市場上最重要的議題，但投資人毋須過度擔心；由於有跡象顯示新冠病毒正在轉變、疫苗的效果也開始出現爭議，因此疫情的發展是否會拖延到全球經濟復甦，投資人也需要高度留意。

此外，中、美之間結構性的衝突雖然仍在，但至少在經濟上，兩國仍是會努力讓經濟維持穩定，且雙方即使之前在阿拉斯加會談上有衝突，但之後仍能以成熟的態度相互對話並嘗試解決爭端，這對市場來說反而是好事。所以投資人在今年第二季，可以透過擴大自己的投資範圍，來參與全球的經濟復甦與資產輪動契機。

(工商 )