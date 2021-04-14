不少租屋族在台北市會透過申請租屋補助來降低房租壓力，不過近日有位民眾卻意外發現，租屋處被陌生7口家庭寄生長達兩年，連房東也被蒙在鼓裡。沒想到對方為了領取租屋補助，將整個家庭成員都遷到租屋處，無奈這一家根本不是弱勢家庭，只是想騙取房屋補助靠政府養的「寄生家庭」而已。

原PO於13日在臉書《匿名公社》中發文表示，目前一家三口住在台北市兩房一廳的租屋處，近日在房東建議下，到附近公所申請房屋補助時，卻被戶政人員提醒，目前戶口已經有人居住。

原PO在房東建議下，到附近公所申請房屋補助時，卻被戶政人員提醒，目前戶口已經有人居住。(本報系資料照/陳育賢攝)

房東聽聞後也大吃一驚，經查才發現是前幾任租戶家人遷的戶籍，由於對方家庭單親，媽媽同時要撫養6個小孩長大，認為台北市福利比較多，才將全家遷入戶口以領取低收入補助。

不過，台北市戶口又限制一戶若超過8人，就必須派員到府清查戶籍，原PO連絡上對方請求遷出戶籍，卻一時心軟讓步，「同意他們只要把人口數減少，不要影響我們就好。」沒想到對方之後卻又表示，因為車禍要領取補助，社會局要來訪，請原PO將租屋處「借他們一天」。

就在社工家訪當天，原PO和該單親媽聊完天後，才發現原來對方6名子女早就長大出社會，連最小的孩子也已經大學畢業。這讓原PO氣炸直呼，「X！比我女兒大，我女兒高中開始就有打工了耶！他們家全靠政府養，這是怎樣的一家人。」

對此，網紛紛表示，「這種人真的很多，濫用別人的憐憫心」、「妳這樣不是在幫她，是害自己」、「很有可能她們一家用的都比你們好」、「此風不可助長」、「最小的都大學畢業了，就可以不用心軟了，這根本是已經習慣政府給的補助而不願自己努力」。面對這種情形，網友指出，當租期屆滿，依法房東可將房客戶籍遷至戶政事務所。

(中時新聞網)