前南投縣長百顯，14日在南投發表新書《彭百顯的回歸─921啟示錄》。（廖志晃攝）

前南投縣長彭百顯，捲入921震災重建弊案，遭羈押61天還被起訴求刑20年，經過11年纏訟，判決無罪定讞；事隔21年，彭百顯14日回南投發表新書《彭百顯的回歸─ 921啟示錄》，並強調要了結此案，不然他死不瞑目。

彭百顯在南投市舉辦新書發表會，包括南投市長宋懷琳、國姓鄉長丘埔生、集集鎮長陳紀衡及縣議員賴燕雪等人都到場相挺；宋懷琳表示，她擔任議員時，對當時的縣長彭百顯疾言厲色，但是，後來兩人成為好朋友，因為目標都是為了南投好。

彭百顯指出，921案是一部荒謬黑暗的政治沉淪寫實劇，但他早就已經放下，發表新書目的是要了結921帶來的紛擾，讓921圓滿的告一段落。至於「回歸」則是讓真相回歸歷史，向歷史交代；回歸正義、秩序及道德等社會共同價值，並且希望社會共好。

彭百顯強調，921震災重建沒有貪汙案，只有冤誣案，他在過程中看透人性的邪惡，體驗生活的艱難，但通過這段試煉，他更理解生命的價值，並非一時的爭長論短與是非對錯；而他回歸本我的歷程，是以黃金歲月換取人生清白的幽暗曲徑，天災與人禍都驗證人間無常之苦。

彭百顯在《彭百顯的回歸─ 921啟示錄》書中指出，他以無黨籍身分當選南投縣長後，藍綠兩黨都有人想要奪回政權，一再檢舉誣陷，進而製造司法冤案，而在檢調大舉搜索南投縣政府後，他曾聯絡昔日民進黨的革命伙伴，包括行政院長張俊雄、法務部長陳定南，希望向他們報告並了解實情，但他們都有為難，沒有擔當，避不接電話也未回電關心。

彭百顯質疑檢調濫權，是什麼司法正義，法務部視而不見，又證明什麼政治包庇的意義；而他過去的「正義兄弟」陳水扁總統，難道都不知道，很多人難以相信，他們共同縱容司法迫害。

(中時 )