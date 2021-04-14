北投媽祖文化協會遭惡煞開槍示威，警方鎖定44歲、43歲楊姓、郭姓嫌犯涉有重嫌，2人本月10日上午10時許，各持1把手槍，朝位在2樓的協會外窗開槍，其中2槍打破玻璃，涉犯恐嚇罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例，隨即駕駛400萬的瑪莎拉蒂逃逸，警方全力追緝當中。

警方表示，主嫌楊男有毒品前科，在北聯幫擔任護法一職，因跟隨的小弟到幫內大老經營的場子打工，沒領到酬勞，小弟回來向楊男抱怨，希望能主持公道，而楊男為了小弟出頭，找幫內大老討公道，自己卻吃了閉門羹，10日上午駕駛登記在前妻名下的瑪莎拉蒂轎車載著郭男開槍示威。

楊站在協會對街開2槍、郭則對空開1槍，郭自知警方會以車追人，先開車找林姓前妻，打算將車還給前妻，卻遭前妻拒絕，郭只好將車棄置在偏僻的產業道路，直至警方尋獲，楊、郭逃逸無蹤，價值400萬的瑪莎拉蒂放置分局門口並未扣押。經警方通知林姓前妻，她也不願領回，警方下午以拖車將轎車親送至郭母住處，發還轎車。

警方表示，楊男吸食毒品後，一時氣憤開槍洩恨，現已鎖定2人身分，一但確定躲藏地點，將持拘票逮人，但現仍無法鎖定。

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(中時 )