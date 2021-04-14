新北市1名39歲丈夫長期對26歲妻子施暴，妻子不堪逃離住家，留下4個月大的兒子，妻子昨（13日）晚返家，驚見兒子竟已死亡多日。檢察官今天下午至新北市立殯儀館進行相驗，嬰兒父母到場，對外均沉默不語，經檢察官複訊後已由警方帶回。
男嬰父親在等候檢察官複訊時，手握藥袋表情呆滯，精神狀況明顯不佳；母親因自行搭公車到殯儀館，到場時檢察官與法醫已開始相驗，母親則要求現場媒體不要拍攝。
相驗結束後檢察官先後對男嬰父母進行複訊，由於仍有疑點須釐清，複訊過程近1小時，訊後2人均由警方帶回。
(中時 )
新北市1名39歲丈夫長期對26歲妻子施暴，妻子不堪逃離住家，留下4個月大的兒子，妻子昨（13日）晚返家，驚見兒子竟已死亡多日。檢察官今天下午至新北市立殯儀館進行相驗，嬰兒父母到場，對外均沉默不語，經檢察官複訊後已由警方帶回。
男嬰父親在等候檢察官複訊時，手握藥袋表情呆滯，精神狀況明顯不佳；母親因自行搭公車到殯儀館，到場時檢察官與法醫已開始相驗，母親則要求現場媒體不要拍攝。
相驗結束後檢察官先後對男嬰父母進行複訊，由於仍有疑點須釐清，複訊過程近1小時，訊後2人均由警方帶回。
(中時 )
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